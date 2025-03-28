Украинские силовики начали захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. В беседе с « Абзацем » ситуацию прокомментировал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Представитель РПЦ назвал вскрытие раки с мощами актом сатанизма. Он напомнил, что сейчас идет Великий пост — время, когда верующие молятся и воздают почитание иконам.

«Инфернальные силы, которые определяют политику украинских властей, санкционировали подобное демонстративное кощунство и осквернение религиозных святынь», — заявил Кипшидзе.

Он также указал на «дьявольскую одержимость» определенных украинских сообществ и выразил надежду на наказание виновных в будущем.