Украинские силовики начали захват Ближних пещер Киево-Печерской лавры. В беседе с «Абзацем» ситуацию прокомментировал зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
Представитель РПЦ назвал вскрытие раки с мощами актом сатанизма. Он напомнил, что сейчас идет Великий пост — время, когда верующие молятся и воздают почитание иконам.
«Инфернальные силы, которые определяют политику украинских властей, санкционировали подобное демонстративное кощунство и осквернение религиозных святынь», — заявил Кипшидзе.
Он также указал на «дьявольскую одержимость» определенных украинских сообществ и выразил надежду на наказание виновных в будущем.
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