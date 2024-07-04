«Ростех» запустит в Индии производство пороха для танковых снарядов
Чемезов: «Ростех» намерен запустить производство пороха в Индии
Госкорпорация «Ростех» запустит производство пороха в Индии для танковых бронебойных снарядов «Манго». Об этом рассказал ее генеральный директор Сергей Чемезов, которого процитировал ТАСС.
Данный боеприпас включает в себя бронебойный оперенный подкалиберный снаряд 3БМ42. Он способен поражать современные танки, оснащенные комбинированной динамической защитой. Последние предназначены для модификаций танков Т-72 и Т-90, стоящих на вооружении Сухопутных сил Индии.
Генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев отметил, что компания подготовила ключевые производственные мощности для выпуска танковых выстрелов «Манго» к запуску.
«Это позволяет Индии приступить к освоению полученных ей технологий и организовать производство», — подчеркнул он.
Чемезов добавил, что в будущем степень локализации производства российских боеприпасов в Индии будет только расти.
Ранее российские конструкторы создали компактный пулемет ПКZ.