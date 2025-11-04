Россию и Китай призвали создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций

Мишустин: РФ и КНР надо создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций

Россия и Китай должны продолжить двигаться в направлении благоприятных условий для привлечения инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило «РИА Новости».

«Важно <…> поддерживать наши совместные проекты», — сказал он.

Мишустин обратил внимание, что на встрече глав правительств двух стран в Ханчжоу обсудили вопросы двусторонней повестки и наметили задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества.

Премьер также уделил внимание гуманитарному взаимодействию России и Китая.

Ранее страны подписали дорожную карту сотрудничества по спутниковой навигации.