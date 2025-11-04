Россию и Китай призвали создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций
Мишустин: РФ и КНР надо создавать благоприятные условия для взаимных инвестиций
Россия и Китай должны продолжить двигаться в направлении благоприятных условий для привлечения инвестиций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщило «РИА Новости».
«Важно <…> поддерживать наши совместные проекты», — сказал он.
Мишустин обратил внимание, что на встрече глав правительств двух стран в Ханчжоу обсудили вопросы двусторонней повестки и наметили задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества.
Премьер также уделил внимание гуманитарному взаимодействию России и Китая.
Ранее страны подписали дорожную карту сотрудничества по спутниковой навигации.