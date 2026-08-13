Российской стримерше Fasoollka запретили въезд в Казахстан на 5 лет

Стримершу Ксению Гузаеву (Fasoollka) депортировали из Казахстана. Теперь девушке запрещен въезд в страну на протяжении пяти лет. Об этом сообщили в департаменте полиции Астаны.

До выдворения суд привлек Гузаеву к ответственности за некорректные высказывания в соцсетях. Девушка не раз оскорбляла местных жителей и ставила под сомнение принадлежность Павлодара Казахстану.

Как написала сама стримерша в телеграм-канале, ей назначили штраф в 85 тысяч тенге (примерно 15 тысяч рублей). О депортации девушка узнала случайно — в аэропорту. В комментариях к посту Гузаевой о высылке из страны пользователи отмечают, что ее «все предупреждали» и что «явно не стоило ехать в другую страну и так негативно отзываться о ней».

Недавно фермер из США Джастас Уолкер развеял опасения относительно выдворения своей семьи из России. «Веселый молочник» рассчитывает, что родственники получат гражданство до Нового года.