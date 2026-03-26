Российское посольство назвало пиратством планы Британии по захвату судов

Посольство России в Лондоне считает актом пиратства намерение британских властей захватывать торговые суда, связанные с РФ, в территориальных водах Соединенного Королевства. Комментарий опубликовали в телеграм-канале дипмиссии.

Ранее британское правительство заявило, что вооруженные силы страны смогут подниматься на борт судов, находящихся под санкциями, если те следуют транзитом через территориальные воды Британии. Лондон также анонсировал дополнительные ограничения и пообещал закрыть британские воды, включая Ла-Манш, для таких судов.

Причиной назвали борьбу против так называемого теневого флота, который перевозит российские энергоресурсы. В посольстве заявили, что эти шаги стали очередным враждебным действием в отношении России.

«Не имеет значения, в какую правовую форму британское правительство пытается облечь эти акты пиратства. В их основе лежат противоречащие международному праву односторонние санкции. Важны умысел и цель — нанести нашей стране побольше вреда», — сказали в дипмиссии.

Последствия таких решений ударят не только по России, но и по государствам, которые особенно нуждаются в энергоносителях. В российском посольстве заявили, что объявленные меры и момент их обнародования не оставляют сомнений в причастности британской стороны к наращиванию украинских атак на российскую инфраструктуру. Дипмиссия также возложила на лейбористское правительство ответственность за кризис на энергетическом рынке и рост цен, в том числе для самих британских потребителей.

«У таких действий есть последствия. Навигация становится небезопасной в британских водах, где любое судно может пострадать от пиратского захвата. Россия будет использовать все имеющиеся в нашем распоряжении политические, правовые и иные инструменты, в том числе асимметричные, для защиты наших интересов», — подчеркнули в посольстве.

Ранее в дипмиссии заподозрили Лондон в наращивании военного присутствия в Арктике под ложным предлогом угрозы со стороны России.