Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил работу | 360°

26 апреля 2024, 13:32
Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил работу
Report: закрылся российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе
Общий российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил свое существование. Об этом сообщило агентство Report.
В честь закрытия центра Минобороны Азербайджана организовало в Агдамском районе торжественную церемонию. В мероприятии, по данным агентства, приняли участие высокопоставленные лица, в том числе начальник генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев, замначальника Генштаба оборонного ведомства России Сергей Истраков и другие.
Реклама
«После подписания совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении в 2020 году был достигнут режим прекращения огня. Завершился конфликт, продолжавшийся почти 30 лет», — сказал Велиев.
Он отметил, что мониторинговый центр работал с ноября 2020 года. Его деятельность способствовала обеспечению мира на протяжении более трех лет. Центр достойно справился со своими обязанностями и задачами, резюмировал Велиев.
В апреле на спорной азербайджано-армянской территории установили пограничный столб. В Армении прошли протесты против передачи ряда приграничных сел Азербайджану.
Армения
Россия
Азербайджан
Реклама
Реклама