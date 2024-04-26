Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил работу | 360°

Мир 26 апреля 2024, 13:32 Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил работу Report: закрылся российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе РИА «Новости»

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Общий российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе прекратил свое существование. Об этом сообщило агентство Report.

В честь закрытия центра Минобороны Азербайджана организовало в Агдамском районе торжественную церемонию. В мероприятии, по данным агентства, приняли участие высокопоставленные лица, в том числе начальник генерального штаба Вооруженных сил Азербайджана Керим Велиев, замначальника Генштаба оборонного ведомства России Сергей Истраков и другие.

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«После подписания совместного заявления лидеров Азербайджана, России и Армении в 2020 году был достигнут режим прекращения огня. Завершился конфликт, продолжавшийся почти 30 лет», — сказал Велиев.

Он отметил, что мониторинговый центр работал с ноября 2020 года. Его деятельность способствовала обеспечению мира на протяжении более трех лет. Центр достойно справился со своими обязанностями и задачами, резюмировал Велиев.

В апреле на спорной азербайджано-армянской территории установили пограничный столб. В Армении прошли протесты против передачи ряда приграничных сел Азербайджану.