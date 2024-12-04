Российский посол Зиновьев заявил, что военное положение в Южной Корее ранее вводили только диктаторы

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел военное положение на территории страны. Это стало итогом конфликта корейского лидера с оппозиционным парламентом, считает чрезвычайный и полномочный посол России в Республике Корея Георгий Зиновьев. Своим мнением он поделился с сайтом телеканала «Звезда».
Дипломат отметил, что президент возмутился тем, что парламент попытался отстранить от должности представителей исполнительной власти, в частности сотрудников прокуратуры. Кроме того, оппозиция хотела сократить бюджетные расходы в фонде, которым активно пользуется Юн Сок Ель.
В результате введение военного положения вызвало в обществе крайне негативную реакцию. К таким мерам в Южной Корее ранее прибегали только диктаторы, подчеркнул Зиновьев.
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