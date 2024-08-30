Посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов заявил, что на Южном Кавказе Запад стремится вытеснить Россию и подорвать интеграционные процессы в Евразии. Об этом он заявил в интервью РИА «Новости» .

Дипломат подчеркнул, что вмешательство Запада в делу других стран и регионов никогда не заканчивалось мирным урегулированием.

«Их главные задачи на Южном Кавказе — не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и, в конечном счете, подрыв интеграционных процессов в Евразии», — пояснил Евдокимов.

Посол отметил, что США со своими союзниками пойдут на любые шаги ради достижения своих целей, в том числе и на разжигание конфликтных очагов вокруг России. В этом плане власти США используют марионеточные правительства. Один из примеров — киевский режим.

Ранее постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил, что Запад пытается вбить клин между Арменией и ее союзниками, что вызывает тревогу и опасения. Действия армянских властей и «внешних игроков» дестабилизируют ситуацию не только внутри этой страны, но и в регионе.