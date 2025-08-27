Российский политолог Фельдман не оценил идею создания демилитаризованной зоны между Россией и Украиной

Проект западных государств по созданию демилитаризованной зоны между Россией и Украиной вызывает сомнения среди российских экспертов. Кандидат политических наук Павел Фельдман в беседе с «Известиями» выразил уверенность, что такая идея не получит реального воплощения, так как неизбежно натолкнется на целый ряд практических трудностей.

Одной из главных проблем, по мнению Фельдмана, станет определение границ демилитаризованной зоны, что неизбежно приведет к новым территориальным спорам. Другим существенным недостатком идеи является устаревшая логика построения оборонительных рубежей, так как современные вооружения позволяют поражать цели глубоко в тылу противника, делая бессмысленным разделение территорий на военные и свободные от вооружений.

Фельдман уточнил, что любые гарантии безопасности, предоставляемые Западом Украине, воспринимаются Россией как непосредственная угроза собственной безопасности. Он убежден, что единственным надежным решением для предотвращения конфликтов является полная демилитаризация территории Украины, исключающая размещение военных объектов НАТО в пределах страны.