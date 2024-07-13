Российский пилот Су-35 чудом избежал столкновения с беспилотником «коалиции» в Сирии
ЦПВС: MQ-9 Reaper «коалиции» опасно сблизился с самолетом Су-35 ВКС РФ в Сирии
В небе Сирии беспилотник «коалиции» MQ-9 Reaper допустил опасное сближение с российским самолетом Су-35. Об этом на брифинге сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
«В районе населенного пункта Эс-Сухне провинции Хомс произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 „Reaper“ „коалиции“ с самолетом Су-35 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии», — рассказал военный.
Столкновения удалось избежать благодаря профессионализму российского летчика. В районе Эт-Танф за прошедшие сутки зафиксировали 12 нарушений, совершенных самолетами «коалиции», отметил Игнасюк.
Подобное опасное сближение с российским истребителем беспилотника зарегистрировали 29 июня. Российский летчик смог избежать столкновения.