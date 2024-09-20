Российских ученых перестанут допускать к Большому адронному коллайдеру

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), которая является оператором Большого адронного коллайдера (БАК), закроет российским ученым доступ к своим объектам с 1 декабря 2024 года. Об этом сообщило издание Nature .

По данным журналистов, связанных с Россией специалистов не пустят на территорию ЦЕРН. Кроме того, их обяжут сдать швейцарские и французские виды на жительство. Тем, кто хочет продолжить работать на объектах организации, нужно будет прекратить все сотрудничество с российскими институтами.

Однако работу над действующими проектами с примерно 270 сотрудниками Объединенного института ядерных исследований ЦЕРН продолжат. Эти специалисты проводят исследования на коллайдере NICA в Дубне.

Прекращение сотрудничества ЦЕРН с Россией предсказал вице-директор Объединенного института ядерных исследований Владимир Кекелидзе еще в марте. Он отметил, что такой шаг затронет не только РФ и Европейскую организацию, но и саму науку в целом.