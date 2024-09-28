Российских пилотов упавшего в Пакистане Ми-8 госпитализировали

Трех пострадавших пилотов-россиян упавшего Ми-8 в Пакистане доставили в больницу

Экстренные службы отвезли в больницу трех пострадавших российских пилотов упавшего в Пакистане вертолета Ми-8. Об этом сообщило издание Geo.tv со ссылкой на источники.

«Раненых отвезли в ближайшую больницу. Пакистанская армия и другие силы продолжают оказывать помощь на месте происшествия», — заявили журналисты.

Источники Geo News сообщили, что среди раненых трое иностранных пилотов — граждане России, их доставили в Объединенный военный госпиталь (ОВГ) Таль.

«Авария произошла, когда у вертолета возникли технические неполадки сразу после взлета. Хвостовой винт машины ударился о землю во время аварийной посадки», — добавили они.

В августе трое россиян пострадали при падении в Турции такого же вертолета Ми-8, который принимал участие в тушении лесных пожаров в республике. Их госпитализировали с травмами.