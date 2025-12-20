Российские вина исключили из конкурса в Сан-Франциско
Вина российского производства исключили из международного винного конкурса, проходящего в Сан-Франциско. Об этом сообщила американская газета San Francisco Chronicle.
Президент события Аманда Блю заявила, что напитки из России изначально не должны быть участвовать.
«Случайно были приняты российские вина, импорт которых в США запрещен», — сказала она.
Блю принесла извинения и исключила вина российского производства из перечня еще до начала судейства. Всего на конкурс было подано 95 бутылок от 15 винодельческих хозяйств из России.
