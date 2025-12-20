Российские вина исключили из конкурса в Сан-Франциско

Вина российского производства исключили из международного винного конкурса, проходящего в Сан-Франциско. Об этом сообщила американская газета San Francisco Chronicle.

Президент события Аманда Блю заявила, что напитки из России изначально не должны быть участвовать.

«Случайно были приняты российские вина, импорт которых в США запрещен», — сказала она.

Блю принесла извинения и исключила вина российского производства из перечня еще до начала судейства. Всего на конкурс было подано 95 бутылок от 15 винодельческих хозяйств из России.

Ранее стало известно, когда в России запустят онлайн-продажу вина. Эксперимент стартует в середине 2026 года.