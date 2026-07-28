Российские судостроители отсудили у немецкой компании Schottel почти €3 млн

Окская судоверфь отсудила у Schottel почти €3 млн за непоставленное оборудование

Акционерное общество «Окская судоверфь» выиграла суд с немецкой компанией Schottel Gesellschaft mit beschränkter Haftung, отсудив почти три миллиона евро (более 266 миллионов рублей) по делу о непоставленном оборудовании. Об этом сообщил ТАСС после ознакомления с картотекой дел Арбитражного суда Нижегородской области.

«Взыскать с Schottel Gesellschaft mit beschränkter Haftung в пользу АО „Окская судоверфь“ 2 998 600 евро долга, а также 1 821 221 рубля расходов по уплате государственной пошлины», — говорится в материале.

Немецкая компания должна была отгрузить россиянам оборудование для туннельных подруливающих устройств. Только поставку судоверфи так и не осуществили. Кроме того, поставщик проигнорировал требование покупателя о возврате перечисленного аванса.

Ранее Арбитражный суд Москвы подтвердил включение сведений об ООО «Элевит ТМ» в реестр недобросовестных поставщиков.