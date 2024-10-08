Российские пограничники покинут границу Армении и Ирана

Российские пограничники перестанут нести охрану на границе Армении с Ираном с 1 января 2025 года. Об этом пресс-секретарь армянского премьер-министра Назели Багдасарян сообщила на своей странице в Facebook*.

Такое решение приняли после встречи премьер-министра республики Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина в Москве на саммите стран СНГ.

«Службу на контрольно-пограничном пункте государственной границы Армения — Иран будут осуществлять силы пограничных войск Службы национальной безопасности Армении», — отметила Багдасарян.

Она указала, что участок границы Армении с Турцией будет по-прежнему находиться под совместной охраной с российскими пограничниками.

В июле текущего года российские пограничники официально завершили работу в ереванском аэропорту Звартноц, где несли службу 32 года. С 1 августа Армения начала самостоятельную охрану этого участка госграницы.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.