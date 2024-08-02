Российские нефтяники снизили темпы бурения скважин

Нефтяные компании России за первое полугодие снизили темпы бурения скважин на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Это связано с сокращением добычи сырья в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

С января по июнь российские установки пробурили 14 370 километров эксплуатационных скважин, уточнили авторы материала. Квота России по добычи нефти в рамках ОПЕК+ на этот год находится на уровне 9,949 миллионов баррелей в сутки.

При этом во втором квартале этого года страна взяла на себя обязательство о добровольном сокращении добычи и экспорта сырья еще на 471 тысячу баррелей. Эта мера продолжит действовать до ноября, когда начнется постепенное повышение добычи. К установленной на 2024 год квоте российские нефтяники выйдут к сентябрю 2025 года.

В конце июля кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил входящие в ОПЕК страны в намеренном снижении цен на нефть для улучшения позиций его потенциальной конкурентки на выборах Камалы Харрис. По его словам, подобная манипуляция с ценами на энергоноситель проходит не в первый раз, но демократическая администрация США ничего не предпринимает для разрешения ситуации.