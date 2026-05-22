Россиянка за 2,3 тысячи рублей купила дворец Радзивиллов в Белоруссии

Россиянка приобрела здание бывшего дворца Радзивиллов в белорусском городе Дятлово, проданное на торгах за символическую цену в 90 белорусских рублей (2,4 тысячи российских рублей). Об этом сообщил портал Sputnik Беларусь .

Здание не раз выставлялось на продажу, начиная с 2015 года. Тогда покупателя на него не нашлось. В 2022 году его повторно выставили на торги, запросив 96 рублей. Его выкупил российский бизнесмен, но так и не выполнил взятые на себя обязательства по его восстановлению.

В этом году здание выкупила москвичка, которая уже два года живет в Минске. По ее словам, она с детства мечтала стать владелицей дворца.

«Все девочки мечтают быть принцессами со своими дворцами», — сказала она.

По ее словам, она планирует открыть кафе, демонстрационные залы и апарт-отель. Возможно, организуют интерактивные квесты с актерами, откроют винные погреба, дегустационные залы. В планах у девушки разбить сад с розами и построить беседки на прилегающей к дворцу территории.

Дворец Радзивиллов — историко-культурная ценность второй категории. Ориентировочный год постройки относится к 1751 году. Возводил дворец итальянский зодчий Доменико Фонтана.

