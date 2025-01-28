Россиянина задержали в Берлине по подозрению в сборе средств для ИГ

Немецкие правоохранительные органы задержали гражданина России по подозрению в сборе средств для террористической группировки ИГ*. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ.

В надзорном ведомстве отметили, что прокурор 28 января распорядился задержать в Берлине россиянина на основании ордера, выданного судьей Верховного суда Германии.

По данным следствия, в августе 2022 года подозреваемый примкнул к преступной группировке, цель которой заключалась в сборе деньги для ИГ* в Германии и других европейских странах.

Мужчина организовал сбор таких пожертвований в Берлине и занимался управлением полученных средств. Общий объем осуществленных им сделок в пользу ИГ* оценили в более чем 60 тысяч евро.

Помимо финансирования группировки, мужчину заподозрили в нарушении немецкого законодательства о внешнеэкономической деятельности и членстве в преступной организации.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) — запрещенная в России террористическая организация.