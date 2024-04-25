Россиянина отправили в тюрьму за шпионаж в Польше | 360°

Мир 25 апреля 2024, 18:28 Россиянина отправили в тюрьму за шпионаж в Польше В Польше суд приговорил россиянина к 2,5 года тюрьмы за шпионаж Unsplash

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Суд в польском Гданьске назначил российскому гражданину наказание в виде 2,5 года лишения свободы по делу о шпионаже. Об этом сообщили на сайте Окружного суда Гданьска.

«16 апреля 2024 года в Гданьском окружном суде вынесли обвинительный приговор гражданину РФ, обвиняемому в шпионской деятельности в пользу российской разведки», — указали в документе.

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По данным суда, россиянин несколько лет жил в Польше и занимается предпринимательской деятельностью. Двоих граждан Польши приговорили к одному и двум годам условно, а еще один получил штраф.

Ранее полиция Байройта на юге Германии задержала двух человек по подозрению якобы в шпионаже в пользу России, писал RT. Также сообщалось о задержании украинца в ЛНР, который собирал информацию о местах дислокации военной техники ВС России и передавал их СБУ.