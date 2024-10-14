Россиянина на велосипеде задержали на военном объекте в Германии

Гражданина России на велосипеде остановили на территории центра военной подготовки в городе Гарделеген. Немецкие силовики не исключили, что речь идет якобы о попытке шпионажа, сообщило издание Business Insider.

По данным издания, внимание военной полиции бундесвера привлек велосипедист на территории центра военной подготовки. Его территория не огорожена, но установлены шлагбаумы и предупреждающие знаки.

После выяснения личных данных стало известно, что мужчина имеет гражданство России. Он заявил, что просто ехал мимо и случайно оказался на территории. Россиянина отпустили, но в бундесвере отметили, что «в любом случае нельзя исключать» попытку шпионажа.

Авторы публикации назвали военный объект — важнейшим центром подготовки бундесвера, на котором отрабатывают сценарии «нападения России». При этом никаких доказательств вины россиянина в статье не привели.

Ранее двух человек задержали в Германии по подозрению в подготовке диверсий и в работе на спецслужбы России. Мужчин завербовали для саботажа путей поставок украинского оружия.