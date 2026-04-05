Россиянина арестовали за нелегальную работу гидом на Пхукете

На Пхукете арестовали гражданина России, его подозревают в проведении нелегальных экскурсий. Мужчину задержали в рамках проверок, которые проводила туристическая полиция острова, сообщили на сайте Phuket Tourist Police.

Россиянина задержали во время проведения экскурсии 4 апреля. Туристическая полиция проводила акцию по «усилению противодействия отбирающим тайские рабочие места иностранным преступным элементам в целях поддержания туристического имиджа во время празднования Сонгкрана».

Мужчина находился в Таиланде по долгосрочной туристической визе, по которой запрещена трудовая деятельность внутри страны. Полиция приложила фотографии, которые доказывают виновность задержанного. На них россиянин сопровождает группу иностранных туристов на смотровой площадке в Кароне.

Мужчину обвинили в организации бизнеса без лицензии, работе тургидом без лицензии, а также в осуществлении трудовой деятельности без разрешения на работу. Подозреваемого передали в следственный отдел, полиция ходатайствовала об отзыве визы и депортации нарушителя.

Ранее на Пхукете арестовали сотрудниц нелегального детского сада, среди которых были и россиянки. Учреждение функционировало без разрешительных документов, а у сотрудников не было действующих разрешений на работу.