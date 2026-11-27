Россиянина нашли в тяжелом состоянии возле бассейна. Спасатели оказали ему первую помощь и доставили в больницу. Уже на следующий день он сам отправился домой: у туриста несколько ссадин и небольшое кровоизлияние в глазу.

По предварительным данным, перед падением 30-летний мужчина мог употребить алкоголь и запрещенные вещества. В его номере нашли предметы для курения, а на 15-м этаже, где шел ремонт, — одежду, обувь и складной стул. По словам пострадавшего, за несколько минут до падения на него снизошло некое «озарение», и Александр бросился записывать мысли карандашом на холодильнике и плитке на полу. Из окна его выкинула неизвестная сила.

Ранее стало известно, что молодая мать ранила младенца и выпала из окна в Москве.