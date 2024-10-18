Россияне не пострадали при пожаре в отеле в Турции

АТОР: пострадавших россиян при пожаре в отеле в Анталье нет

Российские туристы не пострадали в результате пожара в отеле в Анталье. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ.

«Туроператоры сообщили, что по состоянию на 17:30 по Москве пострадавших в результате пожара в отеле Imperial Sunland Resort 5* в Бельдиби нет», — отметили в АТОР.

Путешественникам предложили альтернативное размещение в другой гостинице.

Управляющий отеля Novotel Ксения Фролова прокомментировала случившееся. По ее словам, владельцы отеля полностью пренебрегли системой безопасности, рискуя жизнями людей. В гостинице не было путей эвакуации, которые должны находиться на каждом этаже, подчеркнула эксперт.