Россиянам посоветовали покинуть Израиль

Находящимся в Израиле российским гражданам следует подумать над тем, чтобы ради безопасности покинуть страну. Об этом ТАСС заявил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Он напомнил об эскалации на Ближнем Востоке и отметил, что жители Израиля пока могут покинуть страну на коммерческих рейсах.

«Пока имеются такие возможности в виде продолжающихся регулярных рейсов, которые осуществляет ряд авиакомпаний, включая израильскую авиакомпанию El Al», — подчеркнул дипломат.

Ранее Иран атаковал территорию Израиля. Армия выпустила вечером 1 октября примерно 180 баллистических ракет, большинство их которых перехватила израильская система ПРО «Железный купол».

Одной из целей стала штаб-квартира израильской разведки «Моссад», но ни один снаряд в нее не попал. В Иране подтвердили, что военные поразили четыре военных объекта ЦАХАЛ, в том числе базу с истребителями F-35. В прессе также появлялись сообщения о том, для ударов использовались гиперзвуковые ракеты.