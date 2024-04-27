Россиянам посоветовали исключить два продукта из рациона | 360°

Мир 27 апреля 2024, 10:04 Россиянам посоветовали исключить два продукта из рациона Доктор Мясников заявил, что хлеб и майонез нужно убрать из рациона Unsplash

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Жителям России необходимо отказаться от майонеза и хлеба ради укрепления здоровья. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил врач Александр Мясников.

«Если люди хотят за собой следить, то должны понимать, хлеб сегодня — это калории, соль и крахмал. Если очень хочется, что лучше приобретать цельнозерновой хлеб, но найти его непросто», — отметил доктор.

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Также Мясников настоятельно рекомендовал исключить из рациона майонез.

«В этом продукте из магазина крайне много добавок и калорий. По возможности нужно заменить его майонезом, но домашнего приготовления из натуральных ингредиентов», — добавил врач.

Ранее эксперт Роскачества Наталья Завьялова заявила, что занятым физическим трудом россиянам необходимо употреблять до 350 граммов хлеба в день для правильной работы мозга. Если человек больше работает за компьютером, то ему будет достаточно 150 граммов продукта.