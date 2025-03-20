Россиян в Стамбуле призвали быть осторожными

Генеральное консульство в Стамбуле призвало россиян быть осторожными в городе из-за акций протеста. Об этом дипмиссия сообщила в соцсети «ВКонтакте».
Дипломаты рекомендовали избегать мест массового скопления людей, а в случае экстренных ситуаций звонить на горячую линию.
Волна протестов в крупнейшем по населению городе Турции началась после задержания мэра Экрема Имамоглу, которого обвиняют в коррупции и связях с терроризмом. Стамбульский университет по запросу Генпрокуратуры аннулировал диплом градоначальника, чтобы лишить его возможности избираться в президенты. Имамоглу считают главным политическим оппонентом действующего лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кроме того, после задержания градоначальника начал падать курс местной валюты. По состоянию на 11:03 20 марта один доллар стоил 41 лиру и один куруш — это абсолютный антирекорд.
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