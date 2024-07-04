Россия в мае закупила в 14 раз меньше турецких апельсинов

РИА «Новости»: Россия в 14 раз сократила импорт апельсинов из Турции в мае

В минувшем мае Россия вдвое сократила импорт самых популярных видов цитрусовых из Турции. О снижении показателей за этот месяц к данным за аналогичный период 2023-го сообщило РИА «Новости» .

В общей сложности в мае Россия закупила у Турции 5,6 тысячи тонн апельсинов, мандаринов, грейпфрутов и лимонов. Опираясь на данные взаимной торговли, агентство пришло к выводу, что объемы сократились вдвое.

Сильнее всего — сразу в 14 раз — упали поставки апельсинов. Их доля в общем объеме импорта из Турции снизилась до до 1%, в то время как годом ранее она достигала 10%.

Импорт мандаринов снизился в 6,5 раза, а закупки лимонов уменьшились втрое — до 2,2 тысячи тонн. На них пришлось 40% импорта, уточнили авторы материала.

Доля грейпфрутов составила 52%. Объемы поставок этих фруктов показали положительную динамику в годовом выражении, увеличившись в шесть раз (2,9 тысячи тонн).