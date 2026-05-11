Россия усилит работу над сплоченностью соотечественников за рубежом
Россия активизировала работу по поддержке соотечественников за рубежом, системно укрепляя их сплоченность на фоне русофобии и усиливающегося противостояния в мире. Об этом ТАСС рассказал директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.
Дипломат отметил, что в международной политике началась глубокая трансформация всей глобальной системы координат. Это и санкционные войны, и информационное противостояние, и попытки Запада переписать итоги Второй мировой войны.
«Российские соотечественники за рубежом оказались на передовой линии противостояния, где сталкиваются правда и ложь, историческая память и агрессивное забвение, уважение к культуре и неистовая русофобия», — сказал он.
В такое непростое время для МИД России приоритетной задачей становится не просто поддержка российских общин, но и всемерная сплоченность, укрепление самоорганизации диаспоры. Они стали ключевым ресурсом для сохранения русской идентичности, языка и духовной связи с Россией.
Овечко отметил, что единение русских общин за границей можно рассматривать как надежный щит от внешнего воздействия. В ходе этой работы уже масштабно отпраздновали День Победы. Следующий объединяющий праздник — День России.
Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин предлагал выдавать иностранцам — представителям русской диаспоры — «карты русского» для свободного въезда в страну и трудоустройства.