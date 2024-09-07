Россия учредит посольство в Доминиканской Республике. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.
Кабмин принял предложение МИД и согласовал его с заинтересованными ведомствами. Дипломатическое представительство откроют в Санто-Доминго. Численность работников посольства и его расписание утвердит МИД России.
Ранее турагент Николай Мельник предупредил россиян, что посещать Доминикану следует с большой осторожностью. В стране фиксируется высокий показатель преступности. По мнению эксперта, в Доминикане из-за встречи с бандитами путешественник может потерять не только деньги, но и здоровье.
Еще в двух школах в Наро-Фоминске открыли научные центры «Точка роста»
Сборная России не смогла сразу после отмены игры с Таиландом вернуться домой
Россия учредит посольство в Доминиканской Республике
Итоги работы по содержанию территорий с 2 по 6 сентября подвели в Подмосковье
Пожар в здании ВГИК вспыхнул из-за огня в гримерке
Туристический потенциал Можайска представили на международном форуме в Рязани
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте