Россия учредит посольство в Доминиканской Республике. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Кабмин принял предложение МИД и согласовал его с заинтересованными ведомствами. Дипломатическое представительство откроют в Санто-Доминго. Численность работников посольства и его расписание утвердит МИД России.

Ранее турагент Николай Мельник предупредил россиян, что посещать Доминикану следует с большой осторожностью. В стране фиксируется высокий показатель преступности. По мнению эксперта, в Доминикане из-за встречи с бандитами путешественник может потерять не только деньги, но и здоровье.