Посол Булатов: Россия готова к любым сценариям по ситуации с Калининградом

Российское руководство готово к любым сценариям развития ситуации, чтобы защитить Калининградскую область. Об этом РИА «Новости» заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов.

Дипломат добавил, что в России отслеживают все тенденции и приготовления, учитывают их в оборонном планировании. Кроме того, эксклавное расположение Калининградской области диктует необходимость принятия особых мер, чтобы обезопасить этот регион и создать все условия для раскрытия его потенциала.

«Уделяем этому самое пристальное внимание, работаем на упреждение, не ограничиваясь формулой „действие-противодействие“. Готовы к любым сценариям развития ситуации», — подчеркнул посол.

Ранее посол России в Норвегии Николай Корчунов рассказал, что страны Североатлантического альянса под британским руководством начали отрабатывать сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.