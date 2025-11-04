Россия сможет поставлять грузы в Армению через территорию Азербайджана

Россия сможет проводить грузовые перевозки по железной дороге в Ереван через территорию Азербайджана. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщил ТАСС .

По словам главы правительства, сейчас продолжаются обсуждения того, что Россия может обеспечить указанные перевозки на армянскую территорию.

«Сейчас идут обсуждения, что Россия может обеспечить железнодорожные перевозки в Армению через Азербайджан», — отметил он.

Пашинян также анонсировал строительство железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью. Армения и США уже начали переговоры об этом важном логистическом объекте.

В конце октября Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению.