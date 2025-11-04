Россия сможет поставлять грузы в Армению через территорию Азербайджана
Россия сможет проводить грузовые перевозки по железной дороге в Ереван через территорию Азербайджана. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян, сообщил ТАСС.
По словам главы правительства, сейчас продолжаются обсуждения того, что Россия может обеспечить указанные перевозки на армянскую территорию.
«Сейчас идут обсуждения, что Россия может обеспечить железнодорожные перевозки в Армению через Азербайджан», — отметил он.
Пашинян также анонсировал строительство железной дороги, которая свяжет Азербайджан с Нахичеванью. Армения и США уже начали переговоры об этом важном логистическом объекте.
В конце октября Азербайджан отменил ограничения на транзит грузов в Армению.