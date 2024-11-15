Россия решила расширить помощь Кубе в подготовке к природным катастрофам

Глава российского экстренного ведомства Александр Куренков при посещении Национального штаба гражданской обороны Кубы провел переговоры с замначальника штаба Луисом Макареньо. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.
В результате беседы было принято решение о расширении помощи Кубе, которая в последние месяцы страдала из-за стихийных бедствий: сильного урагана на побережье и землетрясения.
Куренков подчеркнул, что Региональный российско-кубинский центр подготовки, помогающий властям Кубы более масштабно готовиться к природным катастрофам, будут оснащать и дальше. Кроме того, Россия собирается оказывать партнеру и техническую поддержку.
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