Россия решила расширить помощь Кубе в подготовке к природным катастрофам

Глава российского экстренного ведомства Александр Куренков при посещении Национального штаба гражданской обороны Кубы провел переговоры с замначальника штаба Луисом Макареньо. Об этом сообщили «Государственные новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России.

В результате беседы было принято решение о расширении помощи Кубе, которая в последние месяцы страдала из-за стихийных бедствий: сильного урагана на побережье и землетрясения.

Куренков подчеркнул, что Региональный российско-кубинский центр подготовки, помогающий властям Кубы более масштабно готовиться к природным катастрофам, будут оснащать и дальше. Кроме того, Россия собирается оказывать партнеру и техническую поддержку.