Россия рассмотрит возможность чартерных рейсов с Сенегалом

Россия рассчитывает на запуск чартерных рейсов с Сенегалом. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал посол России в этой стране Дмитрий Кураков.

Дипломат отметил, что отсутствие прямых рейсов в Сенегал — это проблема российских туристов.

«Мы рассчитываем, что в конечном итоге сюда смогут летать хотя бы чартеры. <…> Я думаю, что возможности такие существуют, но речь о регулярных рейсах пока что вряд ли идет», — отметил Кураков.

После налаживания сообщения с Сенегалом российский бизнес сможет рассмотреть возможность строительства в Дакаре отелей. Туристов в Сенегале может привлечь рыбалка, гастрономия или богатая самобытная местная культура, считает посол.

Ранее Кураков сообщил, что Россия и Сенегал планируют создать комиссию по экономическому сотрудничеству. Если соглашение заключат, то товарооборот значительно увеличится.