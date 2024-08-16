Россия раскритиковала новый учебник истории Армении

МИД призвал Армению не отдавать в школы учебник истории с ложью о России

Авторы школьного учебника истории Армении исказили информацию об итогах Русско-персидской войны. МИД России призвал не выпускать такое пособие. Заявление министерства опубликовали на его сайте .

Цифровую версию учебника для восьмого класса опубликовали на сайте подведомственной структуры Минобра Армении. Российские дипломаты обратили внимание на главу о событиях на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX веков. В ней Туркманчайский мир вопреки мнениям историков назвали аннексией Восточной Армении.

МИД заявил, что выход такого пособия нарушит обязательства по сохранению исторической памяти. Министерство обвинило авторов в попытке переписать общую историю Армении и России.

«Рассчитываем, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы, а также впредь не будут „смотреть сквозь пальцы“ на такого рода бесцеремонные попытки исказить наше общее прошлое», — заявили представители министерства.

В России новый учебник истории для старших классов выпустили в 2023 году, сообщил RT. В него вошли главы о событиях февраля 2022 года.