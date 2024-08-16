Россия раскритиковала новый учебник истории Армении
МИД призвал Армению не отдавать в школы учебник истории с ложью о России
Авторы школьного учебника истории Армении исказили информацию об итогах Русско-персидской войны. МИД России призвал не выпускать такое пособие. Заявление министерства опубликовали на его сайте.
Цифровую версию учебника для восьмого класса опубликовали на сайте подведомственной структуры Минобра Армении. Российские дипломаты обратили внимание на главу о событиях на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX веков. В ней Туркманчайский мир вопреки мнениям историков назвали аннексией Восточной Армении.
МИД заявил, что выход такого пособия нарушит обязательства по сохранению исторической памяти. Министерство обвинило авторов в попытке переписать общую историю Армении и России.
«Рассчитываем, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы, а также впредь не будут „смотреть сквозь пальцы“ на такого рода бесцеремонные попытки исказить наше общее прошлое», — заявили представители министерства.
В России новый учебник истории для старших классов выпустили в 2023 году, сообщил RT. В него вошли главы о событиях февраля 2022 года.