Россия проследит за действиями Японии на Дальнем Востоке

Россия внимательно наблюдает за шагами Японии по расширению военно-морской активности у границ. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что возможное размывание безъядерного статуса Японии вызывает беспокойство в России. По ее словам, руководство страны будет следить за обстановкой на Дальнем Востоке, а также за военной активностью западных стран в регионе.

Дипломат добавила, что Япония подключается к совместным ядерным миссиям США, а также проводит военные маневры с применением союзнической стратегической авиации. Захарова напомнила, что использовавшиеся во время учений самолеты сертифицировали под выполнение ядерных задач.

Она обратилась к японским властям и призвала их отказаться от реваншизма и новой милитаризации страны, сообщили «Известия».

Ранее официальный представитель МИД обвинила Японию в желании нанести ущерб связям России и Центральной Азии. По ее мнению, японские компании по указанию Запада выходят на развивающиеся рынки, чтобы поставить «реципиентов зависимость» от внешнего капитала и технологий.