Россия предложила Китаю возобновить сотрудничество по проекту дальнемагистрального самолета

Россия готова вернуться к детальному обсуждению совместного создания широкофюзеляжного лайнера CR929. Об этом заявил вице-премьер Денис Мантуров 3 сентября на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщило «ЕАН» .

Соглашение о производстве было подписано в 2014 году, однако позже аннулировано из-за санкций Запада, а проект получил китайское название C929.

По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, у России есть уникальные компетенции, необходимые Пекину: технологичное композитное крыло и двигатель большой тяги. Изначально Китай рассчитывал получить комплектующие в Италии и США, но западные партнеры отказали КНР в поставках.

Эксперт отмечает, что создать конкурентоспособный дальнемагистральный лайнер только для внутреннего рынка невозможно. Для России существует два сценария развития событий.

Первый — найти международных партнеров для продвижения машины за рубежом. Второй — развивать собственный Ил-96, внедряя в него технологии более современного МС-21, так как текущий базис самолета создан на основе технологий 1970-х годов.

На сегодняшний день в эксплуатации находятся грузовые Ил-96-400 и пассажирские борта спецотряда, экспериментальная версия удлиненного пассажирского лайнера также проходит испытания.