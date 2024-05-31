Россия пообещала зеркально ответить на дипломатические ограничения со стороны Польши

Решение Польши об ограничении передвижения дипломатов в стране вызовет ряд неудобств. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев.

Он подчеркнул, что проблемы из-за решения польских властей не будут иметь критического характера, но осложнят работу дипломатических и консульских представительств.

«С российской стороны, естественно, последуют зеркальные ответные действия», — указал Андреев.

О новых ограничениях для дипломатов рассказал глава польского МИД Радослав Сикорский. Им разрешат передвигаться по Польше только в пределах Мазовецкого воеводства, а консулам — в границах своих регионов. На этот шаг польские власти пошли в рамках кампании по борьбе с диверсиями и саботажем. Руководство страны подозревает, что к ним якобы имела причастность Россия.