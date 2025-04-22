Россия пока не приняла решение об участии в похоронах папы римского Франциска

Решение об участии российских представителей в церемонии прощания с папой римским Франциском примут после определения даты похорон и формата мероприятия. Об этом сообщил ТАСС замминистра главы МИД России Александр Грушко.

«Во-первых, должна быть определена дата похорон, формат этой прощальной церемонии, и на основе этой информации будет приниматься решение об участии России», — сказал он.

Дату похорон уже определили. Как сообщил портал Vatican News, они пройдут 26 апреля перед собором Святого Петра в Ватикане. Потом гроб с телом понтифика привезут в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

Церемония помещения тела папы римского в гроб прошла вчера. В Сети уже появились кадры с ним в гробу. На фото видно, что на понтифике полное богослужебное облачение, в том числе митра.