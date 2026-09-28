Россия передала Сейшелам гуманитарную помощь

Россия отправила на Сейшельские острова три тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщило Сейшельское информационное агентство .

Груз доставили на архипелаг учебным кораблем Балтийского флота «Перекоп». Продукты питания передали государственной организации Seychelles Trading Company, которая занимается импортом и распределением основных товаров.

Медицинские материалы получит Министерство здравоохранения, а книги — национальная библиотека.

Церемония передачи груза прошла в порту Виктории. В ней приняли участие вице-президент Сейшел Себастиен Пиллэй и представители России. Министр здравоохранения страны Марвин Фанни отметила, что гуманитарная помощь будет способствовать обеспечению населения товарами первой необходимости.

Ранее глава отделения по связям с Россией Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Олег Кобяков рассказал, что шесть стран и территорий столкнулись с наиболее тревожной ситуацией в сфере продовольственной безопасности.