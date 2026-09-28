Россия передала Сейшелам гуманитарную помощь
Россия отправила на Сейшельские острова три тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщило Сейшельское информационное агентство.
Груз доставили на архипелаг учебным кораблем Балтийского флота «Перекоп». Продукты питания передали государственной организации Seychelles Trading Company, которая занимается импортом и распределением основных товаров.
Медицинские материалы получит Министерство здравоохранения, а книги — национальная библиотека.
Церемония передачи груза прошла в порту Виктории. В ней приняли участие вице-президент Сейшел Себастиен Пиллэй и представители России. Министр здравоохранения страны Марвин Фанни отметила, что гуманитарная помощь будет способствовать обеспечению населения товарами первой необходимости.
Ранее глава отделения по связям с Россией Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Олег Кобяков рассказал, что шесть стран и территорий столкнулись с наиболее тревожной ситуацией в сфере продовольственной безопасности.