Россия отправила в Китай «Мясной шаттл» | 360°

Мир 18 мая 2024, 19:27 Россия отправила в Китай «Мясной шаттл» Первый поезд экспортного сервиса «Мясной шаттл» отправили из России в Китай Freepik

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Транспортная группа компаний Fesco отправила в Китай железнодорожный состав с мясной продукцией. Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина.

«Мясной шаттл» — это первый поезд нового торгово-логистического сервиса, который будет поставлять на китайский рынок различные виды мяса.

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Груз производства агрохолдинга «Мираторг» общей массы 464 тонны отправили по железной дороге из Брянска. Время в пути составит 20-25 дней.

В китайской провинции Хэйлунцзян с 17 по 21 мая 2024 года проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». Более 90 компаний из 37 регионов страны представят на ЭКСПО свою продукцию, а также найдут новых деловых партнеров для дальнейшего сотрудничества.