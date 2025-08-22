Россия отказалась участвовать в расследовании случая с кораблями в Черном море

МИД: РФ вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН с кораблями Украины

При расследовании задержания трех военных кораблей Украины в Черном море в 2018 году произошли грубые нарушения. По этой причине Россия вышла из арбитражного процесса, сообщила пресс-служба МИД.

«Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Черном море в ноябре 2018 года трех украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала», — заявили дипломаты.

Украина инициировала разбирательство в 2019 году, обвинив Россию в нарушении иммунитета военных кораблей, незаконном уголовном преследовании моряков и материальном ущербе. Российская сторона предоставила доказательства отсутствия преступлений, считая арбитражный трибунал независимым органом, но со временем убедилась в его предвзятости.

Пограничники в ноябре 2018 года остановили три корабля ВМС Украины, без разрешения вошедшие в Керченский пролив. Почти через год украинские спецслужбы задержали в порту Измаила российский танкер, который якобы использовался в операции.