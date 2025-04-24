Россия оставила за собой право использовать ядерное оружие при агрессии Запада

В случае агрессии западных стран Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие. Об этом ТАСС сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

По его словам, Россия внимательно следит за военными приготовлениями европейских стран.

«В соответствии со Стратегией национальной безопасности в случае совершения недружественных действий иностранными государствами, представляющих угрозу территориальной целостности и суверенитету, наша страна считает правомерным принятие симметричных и асимметричных мер, необходимых для пресечения таких действий», — подчеркнул Шойгу.

Секретарь СБ также напомнил, что ядерное сдерживание осуществляется в отношении государств и военных коалиций, рассматривающих Россию в качестве потенциального противника, обладающих значительным боевым потенциалом сил общего назначения либо оружием массового поражения.

Ранее американские СМИ сообщили, что в США испугались возможного применения Россией ядерного оружия.