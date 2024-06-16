Россия обогнала США по поставкам газа в Европу впервые с 2022 года

Россия впервые с сентября 2022 года обогнала Соединенные Штаты по объему газового экспорта в Европу. Об этом сообщила газета Financial Times , проанализировавшая данные консалтинговой компании ICIS.

Согласно им, в мае 2024 года трубопроводные поставки газа и перевозки СПГ по морю из России достигли 15% от всех поставок в Евросоюзе, Швейцарии, Британии, Северной Македонии, Сербии, Боснии и Герцеговине. А на СПГ из США приходилось 14% газового импорта в Европе. Этот показатель стал самым низким с августа-2022.

Руководитель отдела газовой аналитики ICIS Том Марзек-Мансер назвал тенденцию «поразительной» и напомнил, что Европа приложила много усилий для «разделения энергоснабжения и снижения рисков».

Ранее «Известия» сообщали, что несколько восточноевропейских государств продолжают получать российский газ по проходящему через Украину трубопроводу и ведут переговоры о продлении соглашения на его поставку.

По итогам марта основным импортером российского газа в ЕС стала Италия.