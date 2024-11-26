Россия не вернула место в руководстве ОЗХО на ближайшие годы

Россия не вошла в исполнительный совет ОЗХО на 2025-2027 годы

Россию не избрали в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на период с 2025 по 2027 год. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на результаты голосования по данному вопросу.

На два вакантных места претендовали три государства: Россия, Чехия и Северная Македония. По итогам голосования Россия набрала 56 голосов, уступив Северной Македонии с 86 голосами и Чехии, которая получила поддержку 128 государств. Таким образом, представители последних двух стран вошли в состав исполсовета ОЗХО от региона.

Постоянный представитель России при ОЗХО Владимир Тарабрин в своем выступлении отметил, что сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует кризис, охвативший организацию.

Он напомнил, что Россия традиционно выступала за учет интересов всех участников, консенсусные решения и сбалансированное представительство в руководящих органах.

В прошлом году Россию также не избрали в Исполнительный совет ОЗХО. На тот момент российская сторона получила поддержку 65 голосов при необходимом минимуме в 66 голосов.