Россия не даст политизировать экономические контакты на встрече шерп G20

Бердыев: Россия против политизации экономических контактов на встрече шерп G20

Фото: РИА «Новости»

Россия на встрече шерп G20 будет жестко пресекать любые попытки искусственной политизации экономического сотрудничества.Об этом в своем Telegram-канале предупредил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

Мероприятие под бразильским председательством пройдет в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля, напомнил он.

Ключевыми темами встречи станут борьба с бедностью и голодом, осуществление справедливых энергетических переходов без ущерба для экономического прогресса и реформа глобальных институтов управления.

«Россия полностью поддерживает указанную повестку дня», — подчеркнул Бердыев.

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Шерпы, то есть личные представители глав государств и правительств, ведут регулярный диалог в G20, направляют переговорный процесс по многочисленным отраслевым трекам, определяя контуры будущих договоренностей, которые потом утверждают лидеры стран.

Также он предупредил, что российская сторона намерена пресекать любые попытки искусственной политизации сотрудничества в области экономики или навязывания G7 своих ложных и однобоких оценок событий в мире.

Делегацию России возглавит шерпа, замначальника Экспертного управления президента Светлана Лукаш. Бердыев войдет в ее состав в качестве су-шерпы.

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