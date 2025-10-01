Россия может запустить процесс выбора нового генсека ООН в октябре

Россия намерена запустить процесс выбора нового генсека ООН в период своего председательства в октябре. Об этом сообщил постпред при всемирной организации Василий Небензя, передало РИА «Новости» .

«Да, действительно, мы планируем начать процесс в ходе нашего председательства», — уточнил дипломат.

Россия 1 октября стала страной, председательствующей в Совбезе ООН.

Старт процессу назначения на должность Генсека даст совместное письмо председателей ГА и Совбеза всемирной организации.

Ранее Небензя оценил потенциал ООН в переговорах по Украине. Дипломат напомнил, что объединение исторически задумывалось как мировая «точка сбора» и площадка для разных контактов, на которой представлены все члены мирового сообщества.