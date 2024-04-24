Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям | 360°

Мир 24 апреля 2024, 19:02 Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям Львова-Белова: Россия и Украина впервые провели очные переговоры по детям РИА «Новости»

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Делегации России и Украины впервые провели очные переговоры по возвращению детей в семьи. Об этом на пресс-конференции в Дохе рассказала уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова.

«В результате переговоров в Катаре мы зафиксировали список из 29 детей, которые воссоединятся с родственниками на Украине, а также 19 детей, которые воссоединятся с семьями в России», — сказала она.

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Омбудсмен отметила, что представители Катара засвидетельствовали эти списки, но Россия отреагирует в случае появления новых ситуаций в этом вопросе.

«При посредничестве Катара за год нам удалось воссоединить с семьями пять детей в России и 28 детей на Украине», — подчеркнула уполномоченный по правам детей.

Также Львова-Белова назвала недостоверными сведения о том, что в России якобы находятся около 19,5 тысячи украинских детей.

Ранее в Германии нашли более 160 украинских детей, которых считали вывезенными в Россию.