Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных | 360°

Мир 26 апреля 2024, 17:07 Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных Депутат Саралиев: Россия получила от Украины тела 36 погибших военных РИА «Новости»

Читать 360 в

Представители России и Украины провели обмен телами погибших военнослужащих. Об этом в комментарии РБК сообщил депутат Госдумы и представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции Шамсаил Саралиев.

Он заявил, что российская делегация забрала 36 тел погибших военнослужащих.

Реклама

Координационный штаб Украины по работе с военнопленными подтвердил заявление депутата Саралиева и уточнил, что получил тела 140 бойцов ВСУ. В украинском ведомстве добавили, что обмен погибшими проходит при поддержке миссии Красного Креста.

Обе страны проведут идентификацию, после которой передадут тела погибших семьям для проведения похорон.

До этого последний обмен телами погибших военнослужащих прошел 12 апреля. Россия получила 23 погибших бойца, украинская делегация забрала 99 тел погибших.