Россия и Судан договорились о создании военно-морской базы

Судан дал согласие на строительство российской военно-морской базы на своей территории. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил исполняющий обязанности министра иностранных дел африканского государства Али Юсеф Шариф на пресс-конференции по итогам переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Шариф подчеркнул, что Россия и Судан пришли к полному взаимопониманию по вопросу создания военно-морской базы.

«Мы согласились. Договорились обо всем», — заявил исполняющий обязанности главы МИД Судана.

Договоренность о создании российской военно-морской базы на территории Судана находилась на рассмотрении с 2020 года.

В последний раз к нему возвращались весной 2024-го, когда правительство африканского государства объявило, что окончательное решение примут депутаты нового парламента после выборов.

Соглашение предусматривало создание военной базы с максимальной вместимостью в четыре военных корабля.