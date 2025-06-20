Россия и США возобновили бизнес-диалог на ПМЭФ-2025

На Петербургском международном экономическом форуме — 2025 впервые за несколько лет состоялась деловая встреча между представителями России и США. Организаторами выступили Американская торговая палата в России и Агентство стратегических инициатив (АСИ).

«Мы поддерживаем постоянный диалог, но сегодня я хотел бы поговорить о новых возможностях и вызовах», — отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Президент Американской торговой палаты Роберт Эйджи подчеркнул важность восстановления доверия между странами для развития сотрудничества.

Участники обсудили перспективы взаимодействия в инвестициях, промышленности, энергетике и технологиях. CEO Facent Даниэл Вулф заявил о готовности американских инвесторов вернуться на российский рынок при наличии четких условий. Представитель Кремля Дмитрий Песков предложил сотрудничество в долгосрочных проектах, включая экологические инициативы.

«Для успешного сотрудничества необходимо снять существующие ограничения», — добавил гендиректор АО «РВК» Анатолий Браверман.

Замминистра промышленности Василий Шпак, в свою очередь, подчеркнул, что Москва готова обсуждать возвращение бизнеса, но на новых условиях, включая локализацию производств.

Стороны договорились о регулярном проведении подобных встреч.

«Чем больше бизнеса и обмена мнениями, тем лучше для всех», — резюмировал Роберт Эйджи.